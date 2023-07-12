12.07.2023, 17:54
Сегодня впервые действующий президент США посетит Финляндию не для встречи с российским коллегой(2)
ФОТО: | globallookpress
Сегодня вечером Президент США Джо Байден прилетит в Финляндию прямо из Вильнюса (Литва) после саммита НАТО, передает YLE.
Согласно официальной программе, самолет президента Air Force One приземлится в аэропорте Хельсинки-Вантаа примерно в 22:15.
В четверг в финской столице состоится саммит Северных стран и США. Саммит пройдет в Президентском дворце.
Байден также проведет двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.