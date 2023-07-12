„Мы из телеграма всё узнавали, как и вы“. Командир ЧВК „Вагнер“ рассказывает, как для них прошел мятеж и что будет с наемниками дальше

Связь с Глебом постоянно прерывается, пока собеседник ищет тихое и уединенное место и все время боится, что разговор кто-то услышит. В Луганске некоторые мессенджеры работают плохо или вообще никак.

— Какой у вас был план? Мы третий день все пытаемся понять, что это вообще было. Сначала Ростов, потом рейд на Москву… — задал вопрос корреспондент Би-би-си Глебу сразу после вооруженного восстания Пригожина.

После „референдумов“ по вхождению в состав России „народные милиции“ стали частью вооруженных сил России, но на деле они до сих пор обладают определенной степенью автономности. Именно через командование „народной милиции“ во многом решалась координация „вагнеров“, добровольцев и вооруженных сил России. Они же, когда ЧВК „Вагнер“, по выражению Глеба, „встал на паузу“, решали бытовые вопросы отошедших с передовой наемников.

В конце июня это „дальнейшее трудоустройство“ очень интересовало Глеба (имя изменено, настоящее имя известно редакции), одного из командиров младшего звена ЧВК „Вагнер“, только что вернувшего свое подразделение из Ростова и расквартировавшего его там же, где они жили, как только их вывели из Бахмута — в отдельном корпусе военной части, где размещались служащие народной милиции самопровозглашенной ЛНР в Луганск е.

Как выяснилось 10 июля, в тот же день, 29 июня, президент Владимир Путин, совсем недавно назвавший действия Пригожина „предательством России“, три часа разговаривал с Пригожиным и 35 командирами наемников в Кремле. Об этом рассказал тот же Дмитрий Песков. По его словам, командиры заверили Путина, что они „убежденные сторонники верховного главнокомандующего и готовы дальше сражаться за родину“. Путин же „дал оценку действий ЧВК“ и предложил бойцам „варианты дальнейшего трудоустройства“.

29 июня 2022 года Дмитрий Песков отвечал на вопросы журналистов, которых все еще интересовал закончившийся за пять дней до этого скоропалительный мятеж под руководством основателя ЧВК „Вагнер“. „Информацией о местонахождении Евгения Пригожина в Кремле не располагают“, — тогда лаконично сказал пресс-секретарь президента.

В первой половине дня 24 июня, пока Евгений Пригожин в здании штаба Южного военного округа требовал у заместителя министра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева „получения“ главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники блокировали все силовые ведомства Ростова-на-Дону. Подразделению Глеба досталось здание управления ФСБ по Ростовской области.

Глеб говорит, что колонна, в составе которой его подразделение двигалось по направлению к Ростову, никакого сопротивления не встречала. Телеграм-каналы, близкие к ЧВК „Вагнер“, утверждали, что на пограничном пункте „Бугаевка“ пограничники сложили оружие, — и опубликовали фотографию с места событий, где, потупившись, стоят два десятка безоружных людей в камуфляже. „Погранцов уже не видел, а гаишники по пути честь отдавали“, — утверждает Глеб.

Сколько людей были в колонне, шедшей на Москву, Глеб не знает, но автомобилисты и местные жители, видевшие эту колонну на трассе „Дон“, говорят, что она была большой. Угрозу восприняли серьезно и власти, в ожидании вагнеровцев специально повреждавшие дорожное полотно и взорвавшие мост в Воронежской области.

Бывший спецназовец ГРУ, четырехкратный кавалер ордена Мужества и Герой России, помимо этого, считающийся приверженцем взглядов, близких к нацистским, и участвовавший во многих вооруженных конфликтах, никогда не говорит публично. Тем не менее за месяц до мятежа Уткин неожиданно написал письмо-предупреждение руководителям Чечни, конфиктовавшим с Пригожиным.

На уточняющий вопрос Глеб поясняет, что под „дедом“ имеется в виду Дмитрий Уткин с позывным „Вагнер“, в честь которого и назвали ЧВК, основанную Евгением Пригожиным.

— Да, да, да. „Птичек“ (БПЛА — Би-би-си) взяли и пошли. На Москву другие шли, с дедом.

По словам Глеба, куда пойдет колонна, они не знали, хотя и удивились, что двигаются в сторону от передовой.

Глеб рассказывает, что рано утром в пятницу, 23 июня, ему позвонил командир (Глеб называет его по позывному, но просит его не называть, вместе с ним они служили в Сирии).

— Здесь тоже никто ***** <ничего> не понимает. Какой у нас был план, мы из телеграма узнавали, как и вы.

Целый ряд стран Запада признал ЧВК „Вагнер“ террористической организацией. Группа известна жестоким обращением с военными и гражданскими лицами и внесудебным расправами — как до войны России против Украины, так и во время нее.

Неизвестно, сколько командиров из 35, якобы бывших на встрече с Путиным, участвовали в мятеже, но публично высказались двое из них. Командир с позывным „Зомби“ (из его интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву известно, что его якобы зовут Борис и он тоже до ЧВК служил в армейском спецназе ГРУ) высказывается о перспективах „Вагнера“ весьма высокопарно: „Нас объединяет не только контракт, но и общая идея: воевать, а не отбывать номер, быть полезными Родине. Многие считают нас наемниками, но это не так. У нас патриотизма поболее, чем у других. Мы воюем, не щадя своей жизни. А Руководитель объединяет нас так же, как и объединяет общая идея“.

Об отходе из Ростова Глеб узнал так же, как и о необходимости туда выдвигаться: вечером 24 июня с ним связался вышестоящий командир и без пояснений сообщил о возвращении в Луганск. К этому моменту Глеб и его сослуживцы уже прочитали в новостях, что уголовное дело, заведенное ФСБ против Евгения Пригожина, будет прекращено, сам основатель ЧВК „Вагнер“, как выразился тогда Дмитрий Песков, „уйдет в Беларусь“, а наемников, „учитывая их боевые заслуги“, преследовать не будут.

„Фейсы выходят, говорят, мужики, давайте договоримся. Я говорю, чего договариваться, город наш. Ну договорились, что сидят себе. Курить выходили“. Ростовские журналисты рассказывают, что из всех зданий никого не выпускали, но пускали курьеров с едой из службы доставки. Примерно к трем часам дня здание управления разблокировали.

По его словам, когда они подошли к зданию, оно было полностью закрыто и никого из работников федеральной службы безопасности на улице „не наблюдалось“. Наемники запустили БПЛА (судя по сообщениям жителей Ростова и фотографиям того дня, они летали над каждым блокированным ведомством) и окружили здание. Через полчаса дверь открылась и к ним вышло два человека.

„Ага, построились в колонну и поехали к Батьке“, — иронизирует Глеб. По его словам, ни о каких дальнейших действиях ему не сообщали, просто предложили ждать. Сам он контракт с Минобороны подписывать категорически не хочет, как и участвовать в боевых действиях где бы то ни было дальше. На вопрос, почему он тогда просто не покинет расположение наемников, Глеб говорит, что его „контракт не кончился — сами не уходят“.

Несмотря на то, что в Беларуси уже готовят лагеря для размещения наемников — в частности, по сообщениям белорусских властей, один из них разбит в районе города Осиповичи Могилевской области, — переезд пока не начат, и представители ЧВК „Вагнер“ даже не осматривали возможные места размещения.

Елизаров говорит и о варианте, предложенном президентом Беларуси Александром Лукашенко: „Второе и самое сложное — это выход в Белоруссию. Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику“.

Раньше родственники вагнеровцев жаловались, что наемников, находящихся в Африке, командиры отказались отпускать домой после окончания контракта. В итоге некоторые сотрудники ЧВК провели в Африке более года, несмотря на ранее заключенный контракт на шесть месяцев.

„Лотос“ рассуждает и о дальнейших перспективах ЧВК: „Первое: нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь“. По всей видимости, речь идет о ротации в Сирии и Африке — по данным издания Jeune Afrique, уже около 500-600 российских наемников вылетели из Банги, столицы Центральноафриканской Республики, в Москву.

Вторым разговорчивым командиром оказался Антон Елизаров с позывным „Лотос“ — он якобы случайно встретился в „южном кафе“ с автором Z-канала Тимофеем Ермаковым . „Нас всех до начала августа распустили в отпуск, впереди много задач, которые предстоит решить, поэтому Евгением Викторовичем было принято решение всех отпустить отдохнуть, — рассказывает Елизаров. — Лично я уже пять лет не был на море с семьей, другие ребята тоже сейчас погрузились в семейные вопросы с головой. Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров“.

Про то, что из ЧВК „Вагнер“ можно не уйти и после того, как контракт закончился, Би-би-си рассказывал бывший наемник ЧВК „Вагнер“ Андрей Медведев. По его словам, он сбежал из своего отряда и нелегально перешел границу с Норвегией именно после того, как после полугодового контракта его не отпустили с передовой.

„Я либо в ЧВК „Вагнер“ с ними <своими бойцами>, либо с радостью отдохну дома перед телевизором. И так думают все“, — отвечает командир „Зомби“ на вопрос интервьюера о перспективах влиться в ряды российских вооруженных сил.

Командир подразделения Глеб говорит, что, тем не менее, к нему уже приходили люди из народной милиции самопровозглашенной ЛНР и, по его выражению, „настойчиво спрашивали о дальнейших планах“. Также они интересовались техникой и оружием, имеющимися в распоряжении его подразделения.

Глеб говорит, что в Луганске чувствует себя „так себе“ из-за противоречивого отношения окружающих и в любом случае не стал бы взаимодействовать с местными отрядами. На вопрос, почему так, он отвечает: „Ну „дело Берега“ читай, ты чего“. Он имеет в виду обстоятельства убийства офицера ВС РФ Игоря Мангушева с позывным „Берег“. В Z-каналах распространялась версия о том, что его убили наемники при неудачной попытке ограбления, а потом „отмазали“ с помощью руководства ЧВК „Вагнер“.

Собеседник Би-би-си, близкий к силовым органам самопровозглашенной ЛНР, утверждает, что никакого решения по наемникам пока не принято. „Ждем, что большие люди решат“, — говорит он. Пока же наемники располагаются на территории Луганской области в отдалении от линии фронта. Отряды ЧВК, по сообщениям региональных журналистов и телеграм-каналов, также расквартированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

Глеб говорит, что ни ему, ни его подчиненным „никаких отпусков не предлагалось“.

„Обнуление“ за интервью