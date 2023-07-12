Бывший футболист сборной Норвегии выиграл чемпионат страны по шахматам. И уже не в первый раз

Годы расцвета карьеры Агдестейна пришлись на 80-е и 90-е. В 15 лет он впервые стал чемпионом страны по шахматам, через два года выполнил норму международного мастера, выиграл индивидуальное золото Шахматной Олимпиады на 4-й доске, а в 1985 году завоевал звание гроссмейстера. Еще через несколько лет норвежец уверенно входил в топ-20 лучших шахматистов мира, совмещая шахматы с весьма приличной футбольной карьерой - с 1984 по 1992 годы играл на позиции форварда за „Люн“, а в 1988 году забил 13 мячей в 17 матчах. И несмотря на то, что из-за учебы и шахмат ни один футбольный сезон Агдестейна не был полным, на него обратили внимание тренеры национальной сборной Норвегии. За главную команду страны силовой форвард провел 8 матчей и забил 1 гол (пострадала команда Чехословакии, а Норвегия победила 3:2).