СЕГОДНЯ | „Пайде“ начинает свой евросезон на Фарерских островах

Городская команда „Пайде“ обеспечила себе выход в Лигу конференции, заняв 3-е место в Высшей лиге в прошлом сезоне. Для „Пайде“ это уже четвертый европейский сезон. Пока что лучший результат этой эстонской команды в еврокубках — выход в третий отборочный раунд Лиги конференций в прошлом году, где она проиграла грозному „Андерлехту“ из Брюсселя.

Нынешний сезон для „Пайде“ складывается не самым лучшим образом, но под руководством нового главного тренера из Сербии Ивана Стойковича все постепенно стало налаживаться. В последних пяти играх чемпионата Эстонии команда пропустила только один гол, и то с пенальти, а в последнем туре чемпионата Эстонии добыла одно очко, благодаря нулевой ничьей с действующим чемпионом „Флорой“.

„Я думаю, что команда более чем готова. У нас есть определенный план на игру, мы верим в него. Я уверен, что мы готовы к игре. Мы смотрели много игр соперника, подготовка прошла хорошо“, — сказал Стойкович в интервью порталу Soccernet перед матчем.

Тренер „Пайде“ отметил, что главной целью предматчевой тренировки было держать игроков в тонусе. „Каждая игра — это новый момент проверки для каждого игрока. Зрители помнят только результат последней игры, вот как это работает. Мы должны осознавать это, справляться с этим и действовать соответственно. Мы знаем, что значит играть в Европе“, — сказал главный тренер накануне матча.

„Б-36 Торсхавн“ — знакомый соперник для эстонских клубов. В 2017 году „Нымме Калью“ играли с ним в первом отборочном раунде Лиги Европы и выиграли оба матча со счетом 2:1. В 2020 году тот же соперник достался „Левадии“. Из-за коронавируса был сыгран всего один матч, в котором „Б-36“, выступавший в роли хозяева поля, в дополнительное время одержал победу со счетом 4:3.