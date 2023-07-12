Отборочный раунд ЛК: „Пайде“ возвращается с Фарерских островов с нулевой ничьей

Футболисты „Б-36“ доминировали по ходу первого тайма, заставив несколько раз трещать по швам оборону гостей. „Пайде“ в свою очередь смогли выровнять игру и создать свои моменты, но реализовать их не удалось.

„Б-36“ начали второй тайм с большим энтузиазмом, и на 51-й минуте хозяева поля имели отличный шанс для того, чтобы выйти вперед. Защитники „Пайде“ упустили Йонссона, который с 5-ти метров пробил мимо ворот. Через несколько минут хозяева снова были близки к голу, но на этот раз игрок „Пайде“ выбил мяч с линии ворот. На последних минутах хозяева сильно прессинговали, но футболисты „Пайде“ хорошо оборонялись. Матч на Фарерских островах завершился вничью 0:0.

Ответная встреча состоится 20 июля в Таллинне, на стадионе „Кадриорг“. Билеты на игру продаются в Piletitasku.

До матча:

Городская команда „Пайде“ обеспечила себе выход в Лигу конференции, заняв 3-е место в Высшей лиге в прошлом сезоне. Для „Пайде“ это уже четвертый европейский сезон. Пока что лучший результат этой эстонской команды в еврокубках — выход в третий отборочный раунд Лиги конференций в прошлом году, где она проиграла грозному „Андерлехту“ из Брюсселя.

Нынешний сезон для „Пайде“ складывается не самым лучшим образом, но под руководством нового главного тренера из Сербии Ивана Стойковича все постепенно стало налаживаться. В последних пяти играх чемпионата Эстонии команда пропустила только один гол, и то с пенальти, а в последнем туре чемпионата Эстонии добыла одно очко, благодаря нулевой ничьей с действующим чемпионом „Флорой“.

„Я думаю, что команда более чем готова. У нас есть определенный план на игру, мы верим в него. Я уверен, что мы готовы к игре. Мы смотрели много игр соперника, подготовка прошла хорошо“, — сказал Стойкович в интервью порталу Soccernet перед матчем.