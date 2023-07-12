Премьер Эстонии заявила, что сроки вступления Украины в НАТО „невозможно назвать“ из-за войны(16)
Страны НАТО очень серьезно относятся к вопросу о вступлении Украины в альянс, но не могут назвать точных сроков, пока продолжается война. Об этом журналистам заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает „Спектр“.
„Я понимаю разочарование президента Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, кто находится в НАТО. Но это то, что мы можем предложить на данный момент“, — сказала она.
Каллас подчеркнула, что назвать конкретные сроки вступления Украины в НАТО невозможно, поскольку этот вопрос связан со сроками окончания войны.
„Никто не хочет вступать непосредственно в войну, никто не хочет распространять гарантии по пятой статье [о коллективной обороне], пока идет война.
Вот почему это связано с окончанием войны и не может быть зафиксировано в письменном виде, потому что тогда также придется определить, как и когда закончится война, а мы этого не знаем“, — добавила она.
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