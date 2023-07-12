СМИ: таксистов-латышей заставляют доказывать знание госязыка

Гунтар — бывший водитель-профессионал: всю жизнь он отработал шофером грузового автомобиля. Решение продолжить работать таксистом он принял из-за недостаточно высокой пенсии — на нормальную жизнь ее не хватает. Однако сразу же столкнулся с абсурдными, по его мнению, требованиями о знании государственного языка.

Как отмечает телеканал, требование о знании госязыка было распространено на всех таксистов еще несколько лет назад. Чтобы водить такси, необходимо подтвердить умение говорить на латышском языке, по крайней мере, на среднем уровне — B1.

В Автотранспортной дирекции пояснили, что требование было введено после многочисленных жалоб на „плохие коммуникативные навыки таксистов на латышском языке“.

Требование распространяется на всех, в том числе и на латышей, для которых латышский является родным языком.

В качестве доказательства владения госязыком подойдет образовательный документ о получении базового, среднего или высшего образования по программе на латышском языке.

Гражданин Латвии Гунтар всю жизнь говорил на латышском языке, однако документ об образовании выдан еще в советское время — в нем не указано, что он учился на латышском языке. Гунтар может обратиться в учебное заведение и попросить справку, если же учебного заведения уже давно не существует — необходимо направить запрос в архив: заплатив деньги, Гунтар, возможно, сумеет добыть документы, которые бы подтвердили, что обучение в его школе проходило на латышском языке. Гарантий, впрочем, никаких нет.

В противном случае ему придется сдавать языковую проверку.

Он и другие водители считают, что „латышей не следует подвергать такой бюрократии“ — она уместна лишь по отношению к гражданам других стран.

„Бюрократия, самая настоящая бюрократия! То, что ты латыш — им не важно! Слишком все сложно. У них позиция четкая — поморочить людям головы!“, — посетовал Гунтар.

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