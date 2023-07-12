Бой десятилетия: легенда бокса подерется со страшным нокаутером из UFC. Фьюри и Нганну договорились

Последний и чуть ли не единственный раз мы видели кроссовер подобного уровня в августе 2017 года. Тогда в ринге подрались экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший и действующий на тот момент обладатель двух поясов UFC Конор Макгрегор. Победа досталась американцу (технический нокаут в 10 раунде), а организаторы поединка объявили, что им удалось продать 4,3 миллиона платных трансляций. Лишь в одном случае в истории бокса бой делал больший показатель: в 2015 году тот же Мейвезер на пару с Мэнни Пакьяо продал 4,4 миллиона трансляций, пишет Sport24.

Рекорд по продажам платных трансляций в ММА принадлежит событию UFC 229. Тогда в главном бою турнира подрались Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Позже лига объявила, что ей удалось продать 2,4 миллиона платных трансляций. В данный момент есть все основания полагать, что бой Фьюри — Нганну может приблизиться ко всем этим событиями по своему масштабу.

Тайсон Фьюри — величайший супертяжеловес своего времени. Британцу не было и 30, когда он побил Владимира Кличко и завладел тремя основными титулами из четырех (WBA, WBO и IBF). Это случилось в 2015 году. Затем в жизни Фьюри началась длительная черная полоса: на протяжении нескольких лет боксер набирал вес, борясь с депрессией и разного рода пагубными зависимостями. В 2018 году Тайсон вернулся, а уже к 2020-му снова поднялся на вершину. После камбека Фьюри провел девять боев (в восьми выиграл и один свел вничью), разнес в трехматчевом противостоянии Деонтея Уайлдера и укрепился в статусе чемпиона по линии WBC.

Последнее время Фьюри пытался договориться о поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Но команды не смогли прийти к условиям, которые бы устроили всех, и бой пришлось отложить на неопределенный срок. А накануне стало известно, что Усик проведет защиту против Даниэля Дюбуа.