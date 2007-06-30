Саммит НАТО: день разочарований в Вильнюсе

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе во вторник, 11 июля, начался с демонстрации единства. Накануне Турция сняла возражения по поводу вступления в альянс в Швеции. Правда, президент Реджеп Тайип Эрдоган тут же призвал Европейский Союз открыть Турции дорогу к членству. К компетенции НАТО этот вопрос не относится. Скорее всего, это был сигнал Эрдогана к Вашингтону настойчиво „попросить“ ЕС быть отзывчивее к Анкаре.

И все же декларированное желание турецкого лидера сблизиться с Западом имеет символическое и политическое значение. А если вспомнить разгневавшую Москву отправку домой в Украину находившихся в Турции бойцов полка „Азов“, то возникло впечатление, что турецкое руководство приняло сознательное политическое решение отказаться от особой позиции почти по любому вопросу и зримо продемонстрировать заново солидарность с союзниками.

Столтенберг: НАТО примет Украину, „когда для этого будут условия“

Однако окончание рабочего дня было не таким вдохновляющим. Тех, кто надеялся на существенные сдвиги в позиции альянса по поводу членства Украины, ждало разочарование. По окончании заседания Североатлантического совета - высшего органа, включающего глав государств и правительств стран НАТО, к журналистам вышел генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что альянс примет Украину, „когда для этого будут условия“. Одновременно он объявил, что Киеву не придется реализовывать план действий по членству (ПДЧ) - стандартный набор прежде всего военных, а также политических реформ, обязательный для всех вступающих государств. Это означает, что, пригласив Украину вступить, государства-члены альянса сразу перейдут к ратификации в национальных парламентах соглашения о ее присоединении. Однако вопрос о том, когда именно это произойдет, остался открытым.

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