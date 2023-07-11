11.07.2023, 22:53
ФОТО | Под Таллинном произошло серьезное ДТП
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня вечером под Таллинном произошло ДТП, в котором, по всей вероятности, пострадали люди.
Авария произошла в районе поселка Ассаку (волость Раэ, Харьюмаа).
Как сообщили порталу RusDelfi очевидцы происшествия, столкнулись автомобиль-мопед и легковушка Peugeot.
Очевидцы их числа местных жителей сообщают, что легковой автомобиль не пропустил машину—мопед.
Судя по тому, что на месте аварии присутствует скорая помощь, в ДТП есть серьезно пострадавшие.
Будет дополнено по получении информации от Департамента полиции и погранохраны.