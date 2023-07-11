ФОТО | Под Таллинном произошло серьезное ДТП

Авария произошла в районе поселка Ассаку (волость Раэ, Харьюмаа).

Как сообщили порталу RusDelfi очевидцы происшествия, столкнулись автомобиль-мопед и легковушка Peugeot.

Очевидцы их числа местных жителей сообщают, что легковой автомобиль не пропустил машину—мопед.

Судя по тому, что на месте аварии присутствует скорая помощь, в ДТП есть серьезно пострадавшие.

Будет дополнено по получении информации от Департамента полиции и погранохраны.