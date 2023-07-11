ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (503-й день) | Париж поставит Украине ракеты большой дальности

США предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер. „Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности“, - сказал Миллер. Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг ЗАЭС. „Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте“, - отметил представитель Госдепартамента.

Российский обстрел Киева стал вторым за июль. По предварительной информации, по украинской столице были выпущена иранские дроны „Shahed“. „Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны“, - сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

В общей сложности за пять недель с начала контрнаступления ВСУ удалось освободить 253 квадратных км на различных направлениях – это больше, чем российские силы оккупировали во время зимнего наступления, подсчитал ISW.

По всей видимости, ВСУ удается постепенно окружать российские силы в Бахмуте и окрестностях города, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). „Как украинские, так и российские источники в последние дни сообщали, что Украина укрепляет позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая местности, которые могут дать украинским силам огневое преимущество“, - пишут аналитики ISW. Украинское контрнаступление на этом направлении может реально угрожать российскому контролю над Бахмутом, но пока слишком рано предсказывать освобождение города, подчеркивается в сводке.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу на саммите НАТО , пишет издание Politico со ссылкой на источники. По данным собеседников, знакомых с планами Байдена, встреча президентов запланирована на 12 июля, но пока окончательно не согласована.

Украина станет членом НАТО после окончания войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в во вчерашнем вечернем видеообращении, посвященном саммиту альянса. „Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас“, - заявил Зеленский.

Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области, сообщили в оперативном командовании Сухопутных войск ВСУ „Юг“. Из-за падения обломков загорелись два портовых терминала, один из них для зерна. Пожар потушен, пострадавших нет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Украине ракеты большой дальности. Это позволит стране лучше защищаться от российского нападения, обосновал свое решение французский лидер. „Я принял решение увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность наносить дальние удары, придерживаясь при этом нашей доктрины, позволяющей Украине защищать свою территорию“, - сказал Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюс. Информацию о количестве и типе ракет президент Франции не уточнил. По данным агентства AFP, речь идет о ракетах SCALP.

К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет „чуть менее 700 млн. евро“, заявил министр обороны Борис Писториус.

Военная помощь Норвегии Украине в 2023 году составит 960 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре. „Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и технике. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную помощь Украине на 2,5 млрд. норвежских крон (почти 240 млн долларов) до общей суммы в 10 млрд норвежских крон (почти 960 млн долларов) на 2023 год“, - заявил Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике „нерешительность“ и „слабость“ НАТО в вопросе присоединения его страны к западному военному альянсу. Это поощряет российский террор против его страны, написал Зеленский в Twitter. „Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса“, - отметил он. По мнению президента, „абсурдным“ является отсутствие сроков вступления Украины в альянс. „Нерешительность - это слабость“, - подчеркнул Зеленский.