ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (503-й день) | Париж поставит Украине ракеты большой дальности
Подводим итоги еще одного дня войны.
Украина станет членом НАТО после окончания войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в во вчерашнем вечернем видеообращении, посвященном саммиту альянса. „Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас“, - заявил Зеленский.
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу на саммите НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на источники. По данным собеседников, знакомых с планами Байдена, встреча президентов запланирована на 12 июля, но пока окончательно не согласована.
По всей видимости, ВСУ удается постепенно окружать российские силы в Бахмуте и окрестностях города, пишет в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). „Как украинские, так и российские источники в последние дни сообщали, что Украина укрепляет позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая местности, которые могут дать украинским силам огневое преимущество“, - пишут аналитики ISW. Украинское контрнаступление на этом направлении может реально угрожать российскому контролю над Бахмутом, но пока слишком рано предсказывать освобождение города, подчеркивается в сводке.
В общей сложности за пять недель с начала контрнаступления ВСУ удалось освободить 253 квадратных км на различных направлениях – это больше, чем российские силы оккупировали во время зимнего наступления, подсчитал ISW.
Российский обстрел Киева стал вторым за июль. По предварительной информации, по украинской столице были выпущена иранские дроны „Shahed“. „Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны“, - сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
США предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер. „Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности“, - сказал Миллер. Вашингтон внимательно следит за развитием событий вокруг ЗАЭС. „Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте“, - отметил представитель Госдепартамента.
Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области, сообщили в оперативном командовании Сухопутных войск ВСУ „Юг“. Из-за падения обломков загорелись два портовых терминала, один из них для зерна. Пожар потушен, пострадавших нет.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Украине ракеты большой дальности. Это позволит стране лучше защищаться от российского нападения, обосновал свое решение французский лидер. „Я принял решение увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность наносить дальние удары, придерживаясь при этом нашей доктрины, позволяющей Украине защищать свою территорию“, - сказал Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюс. Информацию о количестве и типе ракет президент Франции не уточнил. По данным агентства AFP, речь идет о ракетах SCALP.
К открытию саммита НАТО в Вильнюсе правительство Германии объявило о новом пакете военной техники и вооружений для Украины. Его стоимость составляет „чуть менее 700 млн. евро“, заявил министр обороны Борис Писториус.
Военная помощь Норвегии Украине в 2023 году составит 960 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре. „Украина остро нуждается в дополнительной военной поддержке и технике. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную помощь Украине на 2,5 млрд. норвежских крон (почти 240 млн долларов) до общей суммы в 10 млрд норвежских крон (почти 960 млн долларов) на 2023 год“, - заявил Стёре на саммите НАТО в Вильнюсе.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике „нерешительность“ и „слабость“ НАТО в вопросе присоединения его страны к западному военному альянсу. Это поощряет российский террор против его страны, написал Зеленский в Twitter. „Похоже, что нет ни желания дать Украине приглашение в НАТО, ни желания сделать ее членом альянса“, - отметил он. По мнению президента, „абсурдным“ является отсутствие сроков вступления Украины в альянс. „Нерешительность - это слабость“, - подчеркнул Зеленский.
Разведка Украины отвергла причастность к убийству капитана второго ранга Станислава Ржицкого в Краснодаре. „Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Станислава Ржицкого<…> не имеют под собой никаких оснований“, - утверждает глава ГУР Кирилл Буданов. „Корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине“, - уверяет он.
Первыми об убийстве Ржицкого сообщили Telegram-каналы Shot и Baza, позже информацию подтвердили в администрации Краснодара.
Станислав Ржицкий был убит несколькими выстрелами в спину и грудь. Он командовал подлодкой „Краснодар“. Украинские СМИ отмечали, что она запускала крылатые ракеты по Украине в июле 2022 года.
В Краснодарском крае задержан мужчина 1959 года рождения, который, возможно, причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе города, капитана второго ранга Станислава Ржицкого, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным ведомства, у подозреваемого был обнаружен пистолет с глушителем. Следствие не исключает, что из него
было совершено убийство.
Страны НАТО достигли принципиального согласия по вопросу вступления Украины в трансатлантический альянс после окончания агрессивной войны России. Это произойдет, если союзники сочтут, что Киев выполнил необходимые для этого условия, говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение принять Украину в западный военный блок, добавив, что формальная процедура вступления в случае с Украиной (План действий для членства в НАТО) будет устранена.
Коалиция для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 сформирована, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, находящийся сейчас на саммите НАТО в Вильнюсе. Он указал, что был подписан меморандум, в котором зафиксированы условия этой договоренности, и выразил особую благодарность Нидерландам и Дании „за лидерство в этом процессе“.
За время контрнаступления Украины с 4 июня потери ВСУ составили более 26 тыс. человек и трех тысяч единиц различной военной техники, включая поставленные Западом танки Leopard, АМХ и БМП Bradley, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
„С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, 5 вертолетов, 1 тысяча 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley“, - утверждает глава МО РФ.
Кроме того, по его данным, которые приводит „Интерфакс“, уничтожено 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов, включая 43 американских артиллерийских систем М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска будут использовать кассетные боеприпасы в качестве ответной меры на поставки их Украине. Его слова приводит „Медуза“.
По словам Шойгу, Россия „воздерживалась и воздерживается“ от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, „какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения“.
„В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ“, — сказал глава Минобороны РФ.
Он добавил, что у России на вооружении есть кассетные боеприпасы „на все случаи жизни“, и они „гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее“.