Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Вильнюсе коммюнике: что в нем говорится о России?(32)
На сайте НАТО опубликовано коммюнике саммита лидеров стран Альянса в Вильнюсе. В нем можно найти и уже цитированные слова о приглашении Украине, „когда союзники договорятся и условия будут выполнены“.
Но затрагиваются и многие другие темы, в частности выражается позиция НАТО по многим недавним событиям. Вот несколько выдержек, которые приводит Би-би-си:
„Мир в евроатлантической зоне разбит вдребезги. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие стабильному и предсказуемому европейскому порядку безопасности“.
„Разрушение Каховской дамбы высвечивает жестокие последствия войны, начатой Россией. Война России оказала глубокое воздействие на окружающую среду, ядерную безопасность, энергетическую и продовольственную безопасность, мировую экономику и благополучие миллиардов людей по всему миру. Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные усилия, направленные на смягчение мирового продовольственного кризиса“.
„Углубляющаяся военная интеграция России с Беларусью, в том числе развертывание передовых российских военных возможностей и личного состава в Беларуси, имеет последствия для региональной стабильности и обороны Альянса. НАТО будет сохранять бдительность и будет далее внимательно отслеживать развитие событий, особенно потенциальное размещение так называемых частных военных компаний в Беларуси. Призываем Беларусь прекратить злонамеренную деятельность против ее соседей, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право“.
„Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантической зоне и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером. Любые изменения в отношениях зависят от приостановки Россией ее агрессивного поведения и от полного соблюдения ею международного права. Мы сохраняем готовность держать каналы коммуникации с Москвой открытыми для управления рисками и их снижения, для предотвращения эскалации и повышения прозрачности“.