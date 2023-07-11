Лидеры стран НАТО приняли на саммите в Вильнюсе коммюнике: что в нем говорится о России?

„Углубляющаяся военная интеграция России с Беларусью, в том числе развертывание передовых российских военных возможностей и личного состава в Беларуси, имеет последствия для региональной стабильности и обороны Альянса. НАТО будет сохранять бдительность и будет далее внимательно отслеживать развитие событий, особенно потенциальное размещение так называемых частных военных компаний в Беларуси. Призываем Беларусь прекратить злонамеренную деятельность против ее соседей, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право“.

„Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантической зоне и в отношениях между НАТО и Россией. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для России. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Россию нашим партнером. Любые изменения в отношениях зависят от приостановки Россией ее агрессивного поведения и от полного соблюдения ею международного права. Мы сохраняем готовность держать каналы коммуникации с Москвой открытыми для управления рисками и их снижения, для предотвращения эскалации и повышения прозрачности“.