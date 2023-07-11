ТРАНСЛЯЦИЯ | „Я дома“. В Вильнюсе проходит концерт с участием Владимира Зеленского и его супруги

На сцену перед собравшимися вышел президент Гитанас Науседа и его жена Диана Науседене, которые порадовались приезду Зеленского в Литву. Зеленский поблагодарил Литву и признался, что не говорит по-литовски, поэтому будет говорить по-украински – на языке героев.

„Вильнюс, я так хочу приветствовать тебя, приветствовать каждого из вас. Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, люди здесь знают, что такое безопасность и как ее добиться, и знают, что безопасность вместе с Украиной“, – сказал глава Украины.

Он поблагодарил Вильнюс, все литовские города и городки, и каждого, кто поддерживает Украину. Он благодарил за то, что Литва приютила украинцев, бежавших от войны, благодарил за помощь в защите и ясную смелую позицию в вопросе приглашения Украины в НАТО.

„Украинские флаги на улицах Литвы – однозначное доказательство: мы уже союзники, Украина защитит и свою и вашу свободу“, – сказал Зеленский.

Во вторник на Лукишкской площади собралось много людей. на крышах зданий дежурят снайперы. Во время мероприятия подяли украинский флаг, который бегуны принесли с поля боя. Флаг несли из Бахмута литовские и украинские спортсмены, представители общественных организаций, исполнители.

„Постоянная помощь Литвы Украине, как на государственном уровне, так и на уровне общества поражает. Украинцы чувствуют себя здесь как дома, мы бесконечно благодарны за это. Акция „Поднимаю флаг за Украину в НАТО“ стала важным подспорьем не только в канун решающих для Украины решений, но и для самих украинцев, которые бежали, чтобы выразить солидарность с воюющими на фронте“, – сказал посол Украины в Литве Петр Бешта.

На площади выступят литовские исполнители Марийонас Микутавичюс, Линас Адомайтис и академический хор КТУ „Яунисте“, Гедре Киличаускене, Вайдас Баумила, Ева Наркуте, Альгирдас Каушпедас и группа KaNdis, Baltos varnos, Айсте Смилгявичюте, Надежда Адамчук, Рафаилас Карпис, FC Baseball, G&G Sindikatas.