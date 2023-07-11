СМИ сообщают о гибели высокопоставленного российского генерала

Первые сообщения о гибели Цокова вызывали серьезные сомнения, поскольку 144-я дивизия, которой он до недавнего времени руководил, участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в Луганской области, отмечает Би-би-си.

В сентябре 2022 года военнослужащие этого соединения чуть было не попали в окружение во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а в последующие месяцы новости об их действиях на линии фронта поступали исключительно с территории Луганской области – об этом писали и провоенный российский телеграм-канал „Рыбарь“, и украинский военный аналитик из группы „Информационное сопротивление“ Константин Машовец.

Сообщалось также, что часть военнослужащих бригады находится на полигонах в Беларуси.

В середине июня сообщалось, что военнослужащие 144-й дивизии могли понести значительные потери неподалеку от Кременной в Луганской области, когда их построили и они ожидали выступления командующего 20-й армией, генерала Сухраба Ахмедова, но вместо этого были обстреляны ВСУ.

Телеграм-канал „Военный осведомитель“ (более 600 тысяч подписчиков) в своем сообщении о гибели Цокова приводит следующие сведения: „В результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков“.

Официальных сообщений о повышении Цокова до заместителя командующего Южным военным округом министерство обороны России не делало.

Однако в условиях боевых действий ведомство регулярно либо вовсе не сообщает о перестановках в командном составе российской армии, либо делает это с большой задержкой. Если Цоков и правда получил такое повышение, то это объясняет, как он мог оказаться не в Луганской области, а в Бердянске.

Утром же 11 июля местные источники сообщили о серии прилетов по Бердянску.

По словам местных жителей, один из ударов пришелся по отелю „Дюна“, который находится в Бердянске по адресу Тенистый бульвар, 22.

Если командный пункт 58-й армией находился там, то Цоков мог погибнуть в результате именно этого удара.





