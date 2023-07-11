11.07.2023, 16:53
Президент Украины прибыл в Вильнюс(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где проходит саммит НАТО, сообщают украинские СМИ. По их данным, выступление президента Украины ожидается сегодня около 18:00.
По неофициальным данным самолет с Зеленским прилетел из Жешува (Польша), где находится военная база НАТО.
Как пишет литовский „Дельфи“, Зеленский приехал в Польшу из Киева на поезде. Из Жешува самолет Boeing 737-86X (PLF109) вылетел в 13:45 ч. по местному времени (14:45 по эстонскому).
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