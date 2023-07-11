В ДТП по вине водителя BMW тяжело пострадала женщина

„ 25-летний водитель BMW начал совершать обгон, но заметил идущий навстречу со стороны Тарту автомобиль. Для избежания столкновения водитель BMW захотел перестроиться обратно в свой ряд, но задел двигавшийся в ту же сторону Ford, за рулем которого находился 65-летний мужчина“, - сообщили порталу Delfi из полиции.

По информации полиции, BMW удержался на трассе, а водитель Ford потерял управление над машиной, и ее вынесло в кювет. Скорая помощь доставила получившую травмы пассажирку Ford — 64-летнюю женщину — в больницу.

„Находившиеся в обеих машинах люди были пристёгнуты ремнями безопасности. Водители были трезвыми и имеют водительские права. Управлявший BMW 25-летний мужчина признал на месте происшествия свою вину“, - сообщили стражи порядка.

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