Под нужды национальной обороны Нарва в ближайший месяц передаст участок земли, где раньше стоял танк

Сильвер Пяльсинг, начальник патрульно-постовой службы Нарвского отделения полиции ответил редакции, что в настоящее время полиция находится на завершающей стадии оформления сделки по участку, на котором в рамках строительства восточной границы будет установлен пост наблюдения за беспилотными летательными аппаратами. „Поскольку в будущем участок будет использоваться для нужд национальной обороны, мы обратились к местным властям с просьбой установить знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей“, - сказал Пяльсинг.

Участок, передаваемый государству, имеет площадь 2771 кв. метров.

По закону есть 30 дней после получения исполнительного уведомления для передачи недвижимости государству. Уведомление, присланное в городскую канцелярию, датировано 5 июля. Поэтому, скорее всего, уже в начале следующего месяца место, где после сноса нарвского танка 16 августа и транспортировки его в военный музей, местные жители устроили мемориал с цветами, свечами и вечерним исполнением песен, будет принадлежать государству.

Из открытых источников известно, что за отчуждаемую землю Нарва получит от государства 1940 евро.

Напомним, что еще в мае министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении в пользу государства участка недвижимости по ул. Йыэсуу, 175, принадлежащего Нарве. Со стороны нарвской мэрии протеста по этому поводу не было.

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