СЕЙЧАС | „Флора“ начинает европейскую кампанию матчем против чемпиона Польши (0:0)

До матча:

„Ракув“ имеет долгую историю, клуб был основан в 1921 году, но выбраться из лидеры польского футбола смог относительно недавно. В 2009 году клуб был близок к банкротству, и ходили слухи, что на месте стадиона власти хотели построить торговый центр, но клуб и стадион выжили. С 2005-го по 2017-й „Ракув“ выступал в третьем по силе польском дивизионе. В 2017 году клуб выиграл вторую лигу Польши, в 2019 году - первую лигу, а в этом году впервые в своей истории клуба стал чемпионом в Высшей лиги чемпионата Польши.

В предыдущих двух сезонах они выиграли серебряные медали Экстракласа (так именуется высшая лига Польши). Кроме того, они выиграли два из трех последних Кубков Польши и два последних Суперкубка страны. С домашней ареной, вмещающей 5500 человек, это одна из так называемых малых команд в Экстракласе. В двух предыдущих сезонов еврокубков клуб выходил в плей-офф Лиги конференций. Сегодняшний матч с „Флорой“ станет первым в истории клуба поединком в Лиге чемпионов.

Европейское путешествие „Флоры“ в прошлом году было прервано уже в первом раунде Лиги конференции, где они уступили финскому клубу „Сейняйоки“ по сумме двух встреч (3:4). В сезоне 2021/22 „Флора“ дошла до групповой стадии Лиги конференций.

Первый поединок „Ракув“ и „Флоры“ состоится сегодня в 21:00 по эстонскому времени, ответная встреча пройдет во вторник на следующей неделе в Таллинне в 20:00. Победитель выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится победителем пары „Линкольн Ред Импс“ (Гибралтар) - „Карабах“ (Азербайджан). В случае поражения в двухматчевом противостоянии с „Ракувом“ „Флора“ отправится в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Матч „Ракув“ - „Флора“ в прямом эфире покажет телеканал ETV2.

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