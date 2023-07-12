Фестиваль уличного спорта и культуры „Ghetto Games“ ждет участников и зрителей!

„Ghetto Games“ посетят столицу Эстонии впервые и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 „Ghetto Football“ и уличному баскетболу 3 на 3 „Ghetto Basket“, также будет соревнования по флорболу 3 на 3 „Ghetto Floorball“, бойцовский турнир „Ghetto Fight“, соревнования по уличным танцам „Ghetto Dance“ и чемпионат по уличной гимнастике.

Программа „Ghetto Football“ начнётся с игр в подгруппах „U12“, „U14“, „U16“, „U16 Lady“, „Lady“, „U19“, „Open“ и „Prо“. После чего начнётся турнир „Panna 1v1“. Цель игры – играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.

Соревнования „Ghetto Basket“ пройдут в рамках этапа „Балтийской лиги по баскетболу 3х3“ в 6 различных группах, где команды будут бороться не только за призовые места, но и за очки в рейтинге „Ghetto Basket“ и рейтинговые очки „FIBA 3x3“. Лучшие команды поедут на финал в латвийский город Вентспилс, где будет разыграна поездка на турнир по баскетболу „3х3 Laussane Masters FIBA“.

Участники этапов „Балтийской лиги“ разделены на 6 возрастных групп – „U13“, „U15“, „U17“, „Lady“, „Amateurs“ и „Pro“. Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Напомним, что латвийские выходцы турниров „Ghetto Basket“ стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.

В программе „Ghetto Dance“ любой желающий сможет показать свои таланты, выступая перед публикой и жюри. В этом году, „Ghetto Dance“ пройдет в трёх танцевальных направлениях - „Hip-hop“, „Break Dance“ и „Dance hall“. Танцоры будут выступать и соревноваться в формате батла 1 на 1.

В международную программу „Ghetto Fight“ входит проведение 8 боев и конкурсы для зрителей. Сильнейшие прибалтийские бойцы будут бороться за чемпионский титул „Ghetto Fight“ в различных весовых категориях.