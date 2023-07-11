Погиб чемпион Украины по фехтованию

Борейко было 34 года, подробности его смерти не уточняются, пишет РБК.



Борейко был мастером спорта международного класса, чемпионом Украины, призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.



В украинскую армию он вступил добровольцем в марте 2022 года.