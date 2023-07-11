11.07.2023, 17:47
Погиб чемпион Украины по фехтованию
ФОТО: Erakogu
Чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства молодежи и спорта Украины.
Борейко было 34 года, подробности его смерти не уточняются, пишет РБК.
Борейко был мастером спорта международного класса, чемпионом Украины, призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров.
В украинскую армию он вступил добровольцем в марте 2022 года.
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