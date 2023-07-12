Системой „продуктовых карточек“ воспользовались тысячи нуждающихся. Ее планируют ввести по всей Эстонии

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, активное использование карточек показывает, что государство выбрало верное направление: благодаря этой системе помощь станет более персонализированной и удобной для получателей. „Семьи смогут выбирать продукты по своему усмотрению, снизится и нагрузка на социальных работников местных самоуправлений и сотрудников Продуктового банка. Подобная система внове для всего Европейского союза, тем более отрадно то, что в сотрудничестве с Rimi мы смогли без особых сложностей перейти на ее применение“, - добавила Рийсало.

С апреля этого года в Таллинне, а также в Харьюмааском и Рапласком уездах действуют карточки продовольственной помощи, которые заменили в этих регионах прежний вариант распределения закупаемой государством продовольственной помощи. Пользователи карточек могут использовать их для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости в магазинах Rimi по всей Эстонии. Сумма субсидии составляет 30 евро на человека.

За первый квартал было использовано 7914, то есть 89% от общего числа выданных карточек. Всего зарегистрировано 27 861 покупок, 88% пользователей карточек использовали сумму субсидии полностью. Чаще всего покупались хлебобулочные изделия, молочные продукты, йогурты, овощи, фрукты и мясные продукты.

Руководитель сферы ответственного бизнеса компании Rimi Катрин Батс отметила, что большинство приобретаемых товаров – это те продукты, которые, как правило, используются для приготовления домашней еды. „Из этого следует, что получатели помощи используют ее по назначению и готовят разнообразные и питательные блюда для себя и семьи“.

С четвертого квартала этого года Министерство социальных дел в сотрудничестве с Rimi Eesti Food AS планирует ввести систему карточек продуктовой помощи на всей территории Эстонии, заменив ею практику раздачи комплектов закупаемой продовольственной помощи.