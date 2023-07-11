Суд встал на сторону Семени по делу о высоком уровне тестостерона

ЕСПЧ постановил большинством в четыре голоса против трех, что первоначальная апелляция Семени против правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не была должным образом рассмотрена, пишет РБК. Теперь у 32-летней Семени появился новый шанс побороться с требованием World Athletics, чтобы спортсменки с высоким естественным уровнем тестостерона принимали препараты для его снижения.

В апреле 2018 года World Athletics объявила, что спортсменки с повышенным тестостероном смогут участвовать в турнирах под эгидой организации только при условии приема лекарств, снижающих уровень этого гормона в организме. Предельный показатель был установлен на уровне 5 наномолей на литр.



Семеня проиграла апелляции в Спортивном арбитражном суду (CAS) и Федеральном суде Швейцарии. В ЕСПЧ она обратилась в 2021 году.



У нее заболевание, известное как гиперандрогения, которое характеризуется более высоким, чем обычно, уровнем тестостерона, гормона, увеличивающего мышечную массу, силу, и гемоглобина, влияющего на выносливость. Из-за правил World Athletics она почти перестала выступать на крупных международных соревнованиях.



Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м (2012, 2016), трехкратной чемпионкой мира (2009, 2011, 2017).



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