Врач-насильник, державший в страхе американских гимнасток, получил 10 ножевых в тюрьме. Жертвы хотят его мучений(2)
Ларри Нассар — один из самых известных спортивных врачей в мире. Он прославился не своими достижениями в области медицины, а сексуальными наклонностями. Проще говоря, Нассар — педофил.
В сборной США по спортивной гимнастике Нассар помогал атлетам восстанавливаться после тренировок и травм. Помимо этого, он подвергал сексуальному насилию своих юных пациентов. Некоторые из них даже не подозревали, что определенные действия Ларри носят совсем не медицинский характер, пишет Sports24.
Попался Нассар в 2015 году. За время расследования стало известно, что около 250 человек (или даже больше) стали жертвами врача. Некоторые случаи произошли еще в 90-х. В итоге Нассар получил 60 лет тюрьмы в 2017-м после признания себя виновным в хранении детской порнографии. Спустя год экс-врач сборной США сознался еще в нескольких пунктах обвинения — еще плюс 175 лет. И дополнительно ему назначили 125 лет заключения еще за ряд случаев домогательств.
Гимнастки, в том числе и легенда США Симона Байлз, до сих пор пытаются восстановиться после насилия. Девушки ходят по судам и к психологам, пытаются изменить американский спорт к лучшему, а также получают компенсации. Нассар же отбывает свой срок, понимая, что больше никогда не будет на свободе. В этом году врачу исполнится 60 лет.
До августовского дня рождения, правда, Нассар может и не дожить. В тюрьме после якобы ссоры с другим заключенным (но до конца эта версия не подтверждена) на насильника было совершено нападение с ножом. В Федеральном исправительном комплексе Коулман во Флориде Нассар получил удары в шею, спину и грудь — всего 10 ножевых ранений. Ларри находится в стабильном состоянии, несмотря на коллапс легкого, но никто не гарантирует, что лечение пройдет по плану.
„Этому человеку повезло, что он остался в живых. Если бы не персонал, который был там, его бы с нами не было. До сих пор неясно, как это произошло или почему это произошло.
Он находится в специальном подразделении, где не общается с обычным населением. Он здесь с 2018 года, и у нас никогда раньше с ним не было подобных инцидентов“, — заявил Джо Рохаса, президент организации Local 506.
До перевода в другую тюрьму Нассар находился в исправительном учреждение в Тусоне. После нападения врача перевели в другое место, где отбывают наказание не только обычные преступники. В исправительном комплексе Коулман есть отделение, где сидят: насильники, члены банд, бывшие работники правоохранительных органов и высокопоставленные чиновники. Поговаривают, что во время нападения Нассар был в общей зоне, а не под охраной в своем отделении.
Одна из жертв Нассара — Сара Кляйн — выступила с заявлением после известий о нападении на врача.
— Нападение на Нассара не приносит покоя ни мне лично, ни другим жертвам, с которыми я говорила.
Этот инцидент заставляет нас живо пережить наше насилие и травму со стороны Нассара и учреждений, включая правоохранительные органы, которые защищали его и позволяли ему охотиться на детей.
Я призываю Министерство юстиции и Бюро тюрем позаботиться о том, чтобы Нассару не позволили избежать наказания за его ужасные преступления.
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