Врач-насильник, державший в страхе американских гимнасток, получил 10 ножевых в тюрьме. Жертвы хотят его мучений

В сборной США по спортивной гимнастике Нассар помогал атлетам восстанавливаться после тренировок и травм. Помимо этого, он подвергал сексуальному насилию своих юных пациентов. Некоторые из них даже не подозревали, что определенные действия Ларри носят совсем не медицинский характер, пишет Sports24.

Попался Нассар в 2015 году. За время расследования стало известно, что около 250 человек (или даже больше) стали жертвами врача. Некоторые случаи произошли еще в 90-х. В итоге Нассар получил 60 лет тюрьмы в 2017-м после признания себя виновным в хранении детской порнографии. Спустя год экс-врач сборной США сознался еще в нескольких пунктах обвинения — еще плюс 175 лет. И дополнительно ему назначили 125 лет заключения еще за ряд случаев домогательств.

Гимнастки, в том числе и легенда США Симона Байлз, до сих пор пытаются восстановиться после насилия. Девушки ходят по судам и к психологам, пытаются изменить американский спорт к лучшему, а также получают компенсации. Нассар же отбывает свой срок, понимая, что больше никогда не будет на свободе. В этом году врачу исполнится 60 лет.

До августовского дня рождения, правда, Нассар может и не дожить. В тюрьме после якобы ссоры с другим заключенным (но до конца эта версия не подтверждена) на насильника было совершено нападение с ножом. В Федеральном исправительном комплексе Коулман во Флориде Нассар получил удары в шею, спину и грудь — всего 10 ножевых ранений. Ларри находится в стабильном состоянии, несмотря на коллапс легкого, но никто не гарантирует, что лечение пройдет по плану.

„Этому человеку повезло, что он остался в живых. Если бы не персонал, который был там, его бы с нами не было. До сих пор неясно, как это произошло или почему это произошло.

Он находится в специальном подразделении, где не общается с обычным населением. Он здесь с 2018 года, и у нас никогда раньше с ним не было подобных инцидентов“, — заявил Джо Рохаса, президент организации Local 506.