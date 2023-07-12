Автомаляром девушек моего возраста не брали - сказали, что это не женская профессия: как белоруска стала водителем автобуса в Таллинне

Очень много вопросов задают о том, как я получила такую специальность и стала водителем автобуса. В 2020 году я переехала из Беларуси в Эстонию и сейчас работаю водителем городского автобуса в Таллинне. В этом видео я расскажу вам как сдавала на категорию D, почему выбрала профессию водителя автобуса и чем она мне нравится.

Когда я переехала, у меня уже была специальность - я училась заочно на преподавателя психологии. Также у меня была специальность „автомаляр“ - я работала на большом заводе 8 лет. И при переезде сюда я искала похожую работу - либо психологом, либо автомаляром. Но не получилось ни с тем, ни с другим.

Начнем с того, что я не знала ни английский, ни эстонский, а от психологов требовалось знание языка. Автомаляром девушек моего возраста не брали - по крайней мере, две фирмы мне отказали, так как им нужны были мужчины. Мне сказали, что это не женская профессия.

Получив вид на жительство и став на учет в Кассу по безработице, я получила агента, который должен был звонить мне периодически и узнавать, как идет поиск работы, какие курсы я хочу пройти. У меня был отличный агент Александра - настоящий мастер своего дела. И то, что я сейчас работаю водителем автобуса - наша общая заслуга.

Как я стала водителем автобуса?

Сначала я, конечно, искала другие вакансии - все-таки я пять лет училась на психолога. Но однажды я увидела объявление и спросила у Александры, как пойти учиться на водителя автобуса. Она сказала, что сейчас как раз идет набор. Мне дали номер, чтобы позвонить и договориться. Чтобы я пошла на курсы, нужна была гарантия того, что меня возьмут на работу, поэтому мы позвонили в TLT, спросили о трудоустройстве. Они подтвердили, что лучших учеников курса берут на работу.