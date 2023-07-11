Южная Корея обратится в МОК из-за признания Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году

В недавнем интервью фигуристка заявила, что в 2014 году ее оправдали по допинговому делу, так как за положительной пробой А последовало вскрытие пробы Б и она оказалась чистой, пишет Sport24.

Сотникова на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Серебро тогда досталась южнокорейской фигуристке Ким Ен А.

„Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные и информацию. После того, как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее был положительный результат в пробе А, но отрицательный в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, пробы крови и мочи спортсменов должны храниться в течение 10 лет. Если МОК примет наш запрос, мы сможем развеять все подозрения“, — цитирует представителя KSOC Yonhap News Agency.

В 2017 году Сотникова подозревалась в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи после того, как на ее контейнере с допинг-пробой были обнаружены царапины. Однако в итоге МОК принял решение прекратить расследование.

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