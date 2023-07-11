В июне на пляжах Эстонии совершено почти 5000 нарушений общественного порядка, произошло два серьезных инцидента

Первая помощь

В июне береговая охрана G4S оказывала первую помощь 193 раза. Больше всего обращений зарегистрировано на неделе перед Яановым днем, когда на большинстве пляжей Эстонии были вывешены зеленые флаги и посещаемость была самой большой за этот сезон (4500 человек на пляже Пирита). Чаще всего помощь требовалась в связи со всевозможными резаными ранами и ссадинами.

В первой половине месяца на таллиннском пляже Харку рядом с уличным бассейном произошел инцидент: побежавшая в разгар игры девочка поскользнулась и серьезно повредила руку. Поскольку ей было больно шевелить рукой, медик заподозрил трещину в кости или перелом, и ребенка незамедлительно отправили на осмотр в травмопункт. Напоминаем, что на территории уличных бассейнов, рядом с вышками для прыжков в воду и мостами бегать запрещено – в первую очередь в целях безопасности посетителей пляжа.

Нарушение общественного порядка

К сожалению, на пляжах по-прежнему совершается много нарушений общественного порядка. В июне спасатели на воде урегулировали по всей Эстонии 4679 случаев нарушения общественного порядка. Инциденты происходили самые разные, но чаще всего проблемы возникали из-за посетителей, которые пришли на пляж с запрещенной стеклотарой, домашними животными или в нетрезвом состоянии, также совершались различные хулиганства.

О том, что на пляжах часто используют стеклотару, говорит и большое число людей, обратившихся за первой помощью из-за резаных ран. Береговая охрана подчеркивает, что стеклотара на пляжах запрещена: осколки могут серьезно кого-то травмировать.

В Таллинне на пляже Пирита и в Тарту на пляже Эмайыги большой проблемой стали моторные транспортные средства в акватории для купания и рядом с ней. Поскольку отдыхающие должны чувствовать себя в безопасности на всей охраняемой территории для купания, в акватории и ее непосредственной близости использование моторного транспорта запрещено.