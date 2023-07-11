В июне на пляжах Эстонии совершено почти 5000 нарушений общественного порядка, произошло два серьезных инцидента
Первая помощь
В июне береговая охрана G4S оказывала первую помощь 193 раза. Больше всего обращений зарегистрировано на неделе перед Яановым днем, когда на большинстве пляжей Эстонии были вывешены зеленые флаги и посещаемость была самой большой за этот сезон (4500 человек на пляже Пирита). Чаще всего помощь требовалась в связи со всевозможными резаными ранами и ссадинами.
В первой половине месяца на таллиннском пляже Харку рядом с уличным бассейном произошел инцидент: побежавшая в разгар игры девочка поскользнулась и серьезно повредила руку. Поскольку ей было больно шевелить рукой, медик заподозрил трещину в кости или перелом, и ребенка незамедлительно отправили на осмотр в травмопункт. Напоминаем, что на территории уличных бассейнов, рядом с вышками для прыжков в воду и мостами бегать запрещено – в первую очередь в целях безопасности посетителей пляжа.
Нарушение общественного порядка
К сожалению, на пляжах по-прежнему совершается много нарушений общественного порядка. В июне спасатели на воде урегулировали по всей Эстонии 4679 случаев нарушения общественного порядка. Инциденты происходили самые разные, но чаще всего проблемы возникали из-за посетителей, которые пришли на пляж с запрещенной стеклотарой, домашними животными или в нетрезвом состоянии, также совершались различные хулиганства.
О том, что на пляжах часто используют стеклотару, говорит и большое число людей, обратившихся за первой помощью из-за резаных ран. Береговая охрана подчеркивает, что стеклотара на пляжах запрещена: осколки могут серьезно кого-то травмировать.
В Таллинне на пляже Пирита и в Тарту на пляже Эмайыги большой проблемой стали моторные транспортные средства в акватории для купания и рядом с ней. Поскольку отдыхающие должны чувствовать себя в безопасности на всей охраняемой территории для купания, в акватории и ее непосредственной близости использование моторного транспорта запрещено.
На пляжах южной Эстонии произошло много случаев, когда люди забирались на буйки, заплывали за буйки и совершали опасные прыжки с вышек. Безопасность всегда начинается с нас самих, и для того, чтобы пришедший на пляж человек ушел домой в таком же хорошем настроении, важно соблюдать действующие правила. Буйки, обозначающие территорию, где можно купаться, – не игрушка, забираться на них запрещено. Прыгать с вышек необходимо наиболее безопасным образом: одному и без совершениях сложных трюков.
Также береговая охрана G4S подчеркивает: имитация утопления – серьезное нарушение. В тот момент, когда человека призывают к порядку из-за его поведения, которое вводит в заблуждение, незамеченным может остаться человек, который действительно нуждается в помощи.
Два серьезных инцидента на пляжах южной Эстонии
В июне на пляжах Эстонии не происходило серьезных происшествий, однако на третьей неделе месяца в двух случаях людям потребовалась помощь береговой охраны G4S, чтобы выбраться из воды.
На пляже Вереви молодой человек пошел купаться и в какой-то момент понял, что у него нет сил вернуться на берег. Находившиеся вместе с ним друзья быстро сообщили о ситуации спасателям на воде, которые доставили молодого человека на сушу. Он был в сознании и, к счастью, не наглотался воды. Юноша спокойно пришел в себя и самостоятельно пошел домой.
На Эмайыги береговая охрана обнаружила, что одного мальчика унесло течением: ребенок не мог плыть против течения и звал на помощь. Спасатели помогли ему добраться до берега. Мальчику и его друзьям объяснили, чем опасно сильное течение реки, и рассказали, что безопасно купаться именно в обозначенной буйками зоне. Оправившись от шока, мальчик сам ушел с пляжа.
В целом июнь выдался для береговой охраны активным, но, к счастью, без экстремальных происшествий. За месяц и уроков, и несчастных случаев со счастливым концом было много для всех. Береговая охрана G4S напоминает, что безопасность всегда начинается с нас самих и способности замечать вокруг себя других людей. Поэтому давайте проявлять заботу и внимание, чтобы у нас всех остались приятные воспоминания об этом лете.
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