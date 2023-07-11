Ушел на концерт и пропал. Полиция нашла 16-летнего Геннадия

16-летний Геннадий 9 июля отправился на концерт на бульваре Вабадузе в Тарту, после которого он должен был вернуться в детский дом, но не сделал этого. Сообщалось, что у мальчика нет телефона и на данный момент неизвестно, где пропавший может находиться.



Около 16 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил, что полиция нашла Геннадия в центре Тарту и с ним все в порядке.