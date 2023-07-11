ФОТО | Ушел на концерт и пропал. Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Геннадия

16-летний Геннадий 9 июля отправился на концерт на бульваре Вабадузе в Тарту, после которого он должен был вернуться в детский дом, но не сделал этого. У мальчика нет телефона и на данный момент неизвестно, где пропавший может находиться.



Геннадий может передвигаться в компании взрослых людей в городе Тарту, но не исключаются и другие места в Эстонии. Рост пропавшего 180 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие, длинная челка. Мог быть одет в зеленовато-коричневую парку, светло-серые шорты, розовые шлепанцы и розовую кепку.



Полиция просит всех, кто видел Геннадия или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.