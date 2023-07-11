Член экономической комиссии Рийгикогу: сомневаюсь, что автомобильный налог начнет действовать с 1 января

На прошлой неделе член экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастик сообщил в передаче „Aktuaalne kaamera“, что, согласно первоначальной задумке, планируется ввести единовременный налог на регистрацию автомобиля и ежегодный автомобильный налог. Однако для Delfi он пояснил, что эти слова были основаны на старой информации и план разработки будет обнародован во второй половине июля, то есть примерно через неделю.