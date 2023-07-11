ЧП и криминал
11.07.2023, 09:50

На шоссе Таллинн-Тарту на обочине нашли молодого человека. Его сбила машина и скрылась

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ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Сегодня ночью на обочине шоссе Талллин-Тарту нашли молодого человека, которого сбила машина.

В 00:40 на 94 км шоссе Таллинн-Тату-Выру-Лухамаа в Ярвамаа на обочине нашли 19-летнего молодого человека, который получил удар от неизвестного транспортного средства.

Пешехода доставили в больницу.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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