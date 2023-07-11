11.07.2023, 09:50
На шоссе Таллинн-Тарту на обочине нашли молодого человека. Его сбила машина и скрылась(3)
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня ночью на обочине шоссе Талллин-Тарту нашли молодого человека, которого сбила машина.
В 00:40 на 94 км шоссе Таллинн-Тату-Выру-Лухамаа в Ярвамаа на обочине нашли 19-летнего молодого человека, который получил удар от неизвестного транспортного средства.
Пешехода доставили в больницу.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.