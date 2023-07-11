На шоссе Таллинн-Тарту на обочине нашли молодого человека. Его сбила машина и скрылась

В 00:40 на 94 км шоссе Таллинн-Тату-Выру-Лухамаа в Ярвамаа на обочине нашли 19-летнего молодого человека, который получил удар от неизвестного транспортного средства.

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