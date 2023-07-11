11.07.2023, 08:51
Вратарь сборной Эстонии Матвей Игонен будет выступать в Болгарии
ФОТО: | Delfi Meedia
Вратарь сборной Эстонии по футболу Матвей Игонен продолжит карьеру в Болгарии. Он заключил контракт с клубом „Хебыр“ из города Пазарджик, выступающим в высшей лиге.
26-летний Матвей Игонен предыдущие полтора года провел в первой лиге Польши, защищая цвета клуба „Побескидзе“. За это время он принял участие в 41 матче, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, пишет Rus.err.ee.
Ранее Матвей Игонен выступал за таллиннский „Инфонет“, норвежский „Лиллестрем“ и столичную „Флору“.
За сборную Эстонии вратарь провел 14 матчей.
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