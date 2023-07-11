Вратарь сборной Эстонии Матвей Игонен будет выступать в Болгарии

26-летний Матвей Игонен предыдущие полтора года провел в первой лиге Польши, защищая цвета клуба „Побескидзе“. За это время он принял участие в 41 матче, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, пишет Rus.err.ee.