Футбол
11.07.2023, 08:51

Вратарь сборной Эстонии Матвей Игонен будет выступать в Болгарии

 
Матвей И
Матвей И
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Вратарь сборной Эстонии по футболу Матвей Игонен продолжит карьеру в Болгарии. Он заключил контракт с клубом „Хебыр“ из города Пазарджик, выступающим в высшей лиге.

26-летний Матвей Игонен предыдущие полтора года провел в первой лиге Польши, защищая цвета клуба „Побескидзе“. За это время он принял участие в 41 матче, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, пишет Rus.err.ee.

Ранее Матвей Игонен выступал за таллиннский „Инфонет“, норвежский „Лиллестрем“ и столичную „Флору“.

За сборную Эстонии вратарь провел 14 матчей.

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