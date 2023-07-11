Эрдоган поддержал прием Швеции в НАТО. До этого он связал его с заявкой Турции на вступление в ЕС

„Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию“, — говорится в заявлении альянса.

Столтенберг назвал сегодняшние договоренности историческими, однако предупредил, что пока не может назвать точную дату вступления Швеции в НАТО.

Незадолго до встречи лидеров НАТО в Вильнюсе, где прошли переговоры, Эрдоган говорил, что может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО в том случае, если Европейский союз начнет переговоры о членстве его страны в ЕС.

„Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции“, — сказал Эрдоган на пресс-конференции в понедельник, перед тем как отправиться на саммит НАТО в Литве.

Президент добавил, что проинформировал о своих намерениях президента США Джо Байдена и планирует повторить свое требование и на самом саммите, который будет проходить в Вильнюсе во вторник и среду.

Это неожиданное заявление Эрдогана вызвало осуждение нескольких европейских политиков, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца.

„Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО“, — сказал Шольц журналистам в Берлине. А членство Турции в ЕС — это „другой вопрос, не связанный с этим“, добавил он.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант напомнила, что у ЕС есть „очень четкий набор шагов, которые должны быть предприняты всеми странами-кандидатами и даже теми, кто хочет стать странами-кандидатами“.

Другой неназванный представитель ЕС, которого цитирует издание Economist, назвал предложение Эрдогана шантажом, сравнив его с риторикой турецкого лидера во время миграционного кризиса 2015 года. „Эрдоган повышает ставки. Это, прямо скажем, немного чересчур“, — сказал источник газеты.