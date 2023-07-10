Правительство Нидерландов рухнуло. Премьер Рютте пообещал не идти на пятый срок

„Как только после выборов к власти придет новое правительство, заниматься политикой я больше не намерен“, — заявил Рютте, добавив, что он уже проинформировал о своем предстоящем уходе лидеров партии и парламента.

В пятницу возглавляемая им коалиция распалась, не найдя компромиссного решения по вопросу предоставления убежища мигрантам.

Баллотироваться на новый, уже пятый по счету премьерский срок Рютте не будет, о чем он в понедельник и сообщил сначала депутатам, а вскоре и журналистам.

Впрочем, сам Рютте объяснил свое решение личными обстоятельствами, которые „не зависят от событий последних нескольких недель“.

Ожидается, что палата должна вскоре одобрить оперативно внесенный оппозицией вотум недоверия.

Для отставки премьера достаточно, чтобы к требованиям трех оппозиционных партий присоединилась еще одна из развалившейся коалиции - любая.

Как отставка Рютте скажется на поставках истребителей Украине

Рютте считается одним из наиболее преданных сторонников Украины среди лидеров западных стран. Не в последнюю очередь это связано с тем, что именно в Нидерландах проходил суд по делу о сбитом пассажирском лайнере MH17.

Большинство погибших в самолете людей были гражданами Нидерландов, недавно суд этой страны признал виновными в ракетном ударе по самолету нескольких граждан России и Украины. Суд также решил, что власти России помогали военным самопровозглашенной Донецкой народной республики с подготовкой, а также координировали военные действия сепаратистов и поставляли им оружие и продовольствие.

Рютте возглавляет правительство Нидерландов с 2010 года, то есть малайзийский „Боинг“ был сбит во время его премьерского срока.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск граждане Нидерландов непрерывно оказывают украинцам помощь, буквально пошагово отчитываясь о ней на сайте правительства.

Кабинет Рютте поставляет Украине тяжелую технику, в том числе танки, а также две установки ПВО Patriot.