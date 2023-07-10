ЧП и криминал
10.07.2023, 20:28

ФОТО | В Винни машина перевернулась через крышу, в больницу доставили беременную женщину

 

Два человека пострадали сегодня в аварии в волости Винни в Ляэне-Вирумаа.

Авария произошла около 17 часов на 39-м километре шоссе Раквере-Луиге.

„По предварительным данным, водитель автомобиля совершил обгон, но не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу“, — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. „29-летняя и 53-летняя женщины, находившиеся в автомобиле, доставлены с места происшествия в больницу для осмотра медиками“.

Младшая из пострадавших женщин - беременна.

Обстоятельства происшествия еще выясняются.

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