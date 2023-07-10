ФОТО и ВИДЕО| В Винни машина перевернулась через крышу, в больницу доставили беременную женщину

„По предварительным данным, водитель автомобиля совершил обгон, но не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу“, — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. „29-летняя и 53-летняя женщины, находившиеся в автомобиле, доставлены с места происшествия в больницу для осмотра медиками“.