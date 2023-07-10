ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (День 502-й)| Украина укрепит оборонительные заграждения в областях, граничащих с Беларусью

Власти Украины заявили, что российские силы 9 июля нанесли по Орехову авиационный удар, из-за чего погибли четыре человека, 13 человек пострадали. По данным украинских властей, удар нанесли по „Пункту несокрушимости“ в школе, где выдавали гуманитарную помощь. В Минобороны РФ заявили, что в городе Орехов поражен пункт управления 47-й бригады ВСУ.

Российские военные обстреляли поселок Двуречная под Купянском в Харьковской области, сообщает областная администрация.



В результате обстрела пострадал 64-летний мужчина, у него диагностировали осколочное касательное ранение грудной клетки. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Польское Агентство внутренней безопасности „задержало еще одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку“, - написал в Twitter министр внутренних дел страны Мариуш Каминский. По его информации, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами, за что ему регулярно платили. В марте власти Польши заявили о раскрытии российской шпионской сети, тогда были задержаны 9 человек, которые предположительно готовили диверсии и следили за ж/д-маршрутами в Украину. По данным Каминского, всего в рамках расследования дела задержали 15 человек.

Украина укрепит оборонительные заграждения в областях, граничащих с Беларусью, пограничные подразделения вдоль государственной границы усилят вооружением и военной техникой. Об этом сообщил начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.

„Завершена проверка наших оборонительных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями“, - написал Наев в своем Telegram-канале.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе несколько стран альянса ведут „лихорадочные“ переговоры по подготовке декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Целью переговоров является создание „зонтика“ для всех стран, которые готовы оказывать Украине постоянную военную помощь. США, Германия Великобритания и Франция несколько недель обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обратились к другим союзникам по НАТО и „большой семерке“.

„По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их. Это будет сдерживающим фактором для любой будущей агрессии“, - цитирует Politico высокопоставленного дипломата одной из стран НАТО.

47 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. На это указывают результаты исследования, проведенного изданиями „Медуза“ и „Медиазона“. Цифра не учитывает потери российской армии в ходе текущего украинского контрнаступления.

Выводы исследования говорят о том, что число потерь с вероятностью 95 % лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами. Исчисления проводились с учетом статистики об избыточной смертности в 2022 году.

Родственники мобилизованных из Приморского края, с Камчатки и Сахалина обратились с жалобой к руководству министерства обороны и главам своих регионов, утверждая, что их близких, военнослужащих 60-й отдельной мотострелковой бригады, за отказ воевать на передовой сначала посадили на несколько дней в яму, где держали без еды и воды, а затем увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии.

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение ближайших 12 недель, сообщает CNN со ссылкой на генерального директора компании Армина Паппергера (Armin Papperger).



Завод, по словам Паппергера, будет расположен в западной части страны. Там будут строить и ремонтировать танки, а также обучать украинских специалистов обслуживанию танков и других бронированных машин.

„[Украинцы] должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно“, - уверен гендиректор Rheinmetall.



В начале этого года компания немецкая газета Rheinische Post сообщала, что концерн намерен открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн. евро, способный выпускать около 400 танков в год.

Германия поставит Киеву крупную партию техники, передает агентство Reuters.



По информации агентства, в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе будет объявлено об „очень существенной“ поставке техники.



Об этом заявил высокопоставленный представитель правительства Германии.

Источник отказался раскрыть дальнейшие детали и оставил без комментария вопрос, войдут ли в новый пакет помощи крылатые ракеты Taurus, предоставить которые просил Киев.



Напомним, Берлин не раз заявлял об отказе поставлять Украине Taurus.

Ранее заявление о новых поставках Украине сделала также министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI.

„Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной“, - сказала она.

В Белгородской области введут занятия по гражданской обороне в детских садах.



В Белгородской области с 1 сентября планируют ввести дополнительные программы обучения по гражданской обороне во всех образовательных учреждениях региона, в том числе детских садах и школах. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.



По его мнению, ребенок должен уметь оказать помощь себе и тем, кто находится рядом.

„Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей: чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок поймет, как ему действовать в сложной ситуации, поможет как себе, так и брату или сестре, своему товарищу, который находится рядом“, — сказал Гладков на совещании 10 июля.

Российские войска обстреляли Херсон, пострадал местный житель, сообщили в Херсонской областной военной администрации. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и королем Карлом III. Байден обсудил с Сунаком в том числе поставку кассетных боеприпасов Украине. Великобритания одна из стран, которая запрещает их использование. По итогам встречи официальный представитель британского премьера заявил, что предоставление кассетных боеприпасов „стало тяжелым выбором для США“. Он добавил, что Великобритания продолжит соблюдать подписанную конвенцию, которая запрещает это оружие.