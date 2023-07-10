Принимавший участие в Beach Grind молодой человек предупредил, что принимал наркотики. Однако его жизнь не спасли

Полиция на месте сделала тесты на наркотики и алкоголь. „Какие вещества употреблял умерший молодой человек и что именно стало причиной его смерти, выяснится в ходе экспертизы“, — сказал префект департамента полиции и погранохраны Кайдо Кыплас. Полиция выявила на фестивале 15 случаев, связанных с употреблением наркотических веществ, и 25 человек были доставлены в вытрезвитель, еще четыре человека были отправлены трезветь домой.