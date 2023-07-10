Экспорт в Россию увеличился. Экономист: это неприятный сюрприз(51)
По словам главного экономиста Luminor Estonia Ленно Уускюла, торговля с Россией остается активной: по сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 10%, а по сравнению с январем - на 5%, пишет Ärileht. „Такое развитие событий неприятно удивляет на фоне общего снижения экспорта“, - считает экономист.
Будучи соседом России, мы находимся в таком положении, когда через Эстонию проходит больше торговых потоков, поскольку торговые пути через Украину закрыты, говорит главный экономист. Кроме того, происходит процесс адаптации и чрезмерной огласки санкций. „Роль Эстонии здесь в некотором смысле ожидаема, но политически очень неприятна, - считает он. - Очевидно, что есть ряд предпринимателей, которые торгуют с Россией или закрывают глаза, когда страна происхождения товара на бумаге выглядит подозрительно“.
Будущее товарного экспорта не радужно
По словам Уускюла, обрабатывающая промышленность Эстонии переживает не лучшие времена. „Новости о закрытии предприятий продолжаются. В то же время на рынок выходят новые компании, которые предлагают рабочие места, но ожидания от работников отличаются от тех, что были на закрывшихся предприятиях. Некоторые семьи окажутся в сложной ситуации в переходный период“, - говорит он.
Эстонской обрабатывающей промышленности нелегко найти решение, поскольку в настоящее время нет возможности перерабатывать дешевую российскую древесину и металл и отправлять их в Скандинавию. „Когда экономика Скандинавии восстановится, эти предприятия снова окажутся в лучшем положении, но вернуть довоенную ситуацию не полностью не получится, поскольку существует дефицит сырья, которое приходится закупать по более высоким ценам“.
По его словам, компании, поставлявшие продукцию в Центральную Европу, вероятно, переносят свои производства ближе к крупным европейским странам. „И Украина, и Польша находятся в очень выгодном положении в этом отношении из-за близости рынков сбыта и сырья, а также низкой заработной платы“, - добавил он.
По мнению Уускюла, лучшим и единственным решением было бы изменение структуры торговли. „Эстонской экономике приходилось обновляться бесконечное число раз. Этот раз не является исключением. Нам снова нужно искать новые продукты с высокой добавленной стоимостью, которые можно экспортировать в дальние страны по более низкой цене. Только так в условиях роста цен мы сможем платить более высокую зарплату, которую ждут эстонские рабочие“.
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