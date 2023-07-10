Экспорт в Россию увеличился. Экономист: это неприятный сюрприз

Будучи соседом России, мы находимся в таком положении, когда через Эстонию проходит больше торговых потоков, поскольку торговые пути через Украину закрыты, говорит главный экономист. Кроме того, происходит процесс адаптации и чрезмерной огласки санкций. „Роль Эстонии здесь в некотором смысле ожидаема, но политически очень неприятна, - считает он. - Очевидно, что есть ряд предпринимателей, которые торгуют с Россией или закрывают глаза, когда страна происхождения товара на бумаге выглядит подозрительно“.

Будущее товарного экспорта не радужно

По словам Уускюла, обрабатывающая промышленность Эстонии переживает не лучшие времена. „Новости о закрытии предприятий продолжаются. В то же время на рынок выходят новые компании, которые предлагают рабочие места, но ожидания от работников отличаются от тех, что были на закрывшихся предприятиях. Некоторые семьи окажутся в сложной ситуации в переходный период“, - говорит он.

Эстонской обрабатывающей промышленности нелегко найти решение, поскольку в настоящее время нет возможности перерабатывать дешевую российскую древесину и металл и отправлять их в Скандинавию. „Когда экономика Скандинавии восстановится, эти предприятия снова окажутся в лучшем положении, но вернуть довоенную ситуацию не полностью не получится, поскольку существует дефицит сырья, которое приходится закупать по более высоким ценам“.

По его словам, компании, поставлявшие продукцию в Центральную Европу, вероятно, переносят свои производства ближе к крупным европейским странам. „И Украина, и Польша находятся в очень выгодном положении в этом отношении из-за близости рынков сбыта и сырья, а также низкой заработной платы“, - добавил он.