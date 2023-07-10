Военную помощь Киеву поддерживают почти две трети граждан ЕС

Среди всех мер, принимаемых Европейским Союзом в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, наименее популярной является финансирование закупок и поставок вооружений Киеву. Но даже у нее уровень поддержки весьма высок - в среднем по ЕС с этой политикой согласны 64 процента граждан. Такие данные приводятся в социологическом исследовании „Евробарометр“, опубликованном в понедельник, 10 июля, передает DW.com.

При этом мнения жителей разных стран Евросоюза в этом вопросе существенно расходятся. Меньше всего поддерживающих поставки оружия Украине за европейский счет - в Болгарии (30 процентов), на Кипре (36 процентов) и в Словакии (37 процентов). Больше всего - в Швеции (93 процента), Португалии (90 процентов), Финляндии и Дании (89 процентов). В Германии уровень поддержки - ниже среднего: 62 процента.

Самая решительная поддержка - оказанию гумпомощи

Наиболее поддерживаемой населением Евросоюза мерой в связи с российской агрессией в Украине является обеспечение гуманитарной помощью людей, пострадавших от войны, - с ней согласны 88 процентов граждан ЕС. Прием беженцев поддерживают 86 процентов, а обеспечение финансовой поддержки Украине - 75 процентов опрошенных граждан Евросоюза.

Немногим менее популярны штрафные меры в отношении РФ. Так, экономические санкции поддерживают 72 процента населения Евросоюза, а запрет на вещание в ЕС российских госСМИ, таких как „Спутник“ и RT, - 66 процентов.

Поддержка действий ЕС незначительно снизилась

Опрос „Евробарометр“ был проведен в мае-июне 2023 года. По сравнению с его данными за январь-февраль поддержка мер ЕС в этой сфере незначительно снизилась: в среднем примерно на 2 процента по шести пунктам.

Помимо этого, 82 процента считают, что Европейский Союз должен как можно скорее снизить свою зависимость от российских источников энергии. Зимой такую политику поддерживали 84 процента респондентов.