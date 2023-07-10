Подозреваемый в убийстве соседа мужчина взят под стражу. Прокуратура: на свободе он может совершить новые преступления
Вчера утром в волости Кастре в Тартумаа было совершено убийство, подозреваемый сам вызвал полицию. Суд принял решение взять его под стражу.
„Для установления обстоятельств дела было возбуждено производство по уголовному делу. На основании полученных потерпевшим телесных повреждений 59-летний мужчина подозревается в убийстве, т.е. в жестоком убийстве человека, - сообщил Delfi прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ. - Какие события привели к трагическому инциденту, находились ли мужчины в состоянии алкогольного опьянения и в какой степени, станет ясно в ходе расследования. Жертва и подозреваемый были соседями“.
Сегодня прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте мужчины, поскольку, по мнению прокуратуры, находясь на свободе, он может совершить новые преступления. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев.
В воскресенье, 9 июля, утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе его дома в волости Кастре в Тартумаа лежит тело мертвого человека.
По прибытии на место полицейские нашли во дворе тело 56-летнего мужчины с признаками насилия. По первоначальным данным, жертву неоднократно ударили.