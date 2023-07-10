Подозреваемый в убийстве соседа мужчина взят под стражу. Прокуратура: на свободе он может совершить новые преступления

„Для установления обстоятельств дела было возбуждено производство по уголовному делу. На основании полученных потерпевшим телесных повреждений 59-летний мужчина подозревается в убийстве, т.е. в жестоком убийстве человека, - сообщил Delfi прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Койтмяэ. - Какие события привели к трагическому инциденту, находились ли мужчины в состоянии алкогольного опьянения и в какой степени, станет ясно в ходе расследования. Жертва и подозреваемый были соседями“.

Сегодня прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с ходатайством об аресте мужчины, поскольку, по мнению прокуратуры, находясь на свободе, он может совершить новые преступления. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев.

В воскресенье, 9 июля, утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе его дома в волости Кастре в Тартумаа лежит тело мертвого человека.

По прибытии на место полицейские нашли во дворе тело 56-летнего мужчины с признаками насилия. По первоначальным данным, жертву неоднократно ударили.