Предприятие Eesti Energia заключило договор о переработке старых покрышек со шведской организацией(2)
Предприятие Eesti Energia заключило со шведской организацией по рециркуляции покрышек долгосрочный договор о поставках, что позволит этим летом начать переработку старых покрышек в промышленных масштабах и тем самым внести вклад в решение экологических проблем региона.
Предприятие Eesti Energia шаг за шагом переходит от производства жидкого топлива к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла. Важной частью концепции является переработка трудно перерабатываемых отходов других отраслей на пиролизных заводах Enefit.
Шведская организация в сфере ответственности производителей Swedish Tire Recycling AB будет ежегодно поставлять на заводы Enefit 20 000 тонн измельченных покрышек, что составляет четверть объема старых покрышек, возникающего в Швеции. Кроме того, мощностей заводов достаточно для переработки всего объема старых покрышек, возникающего в Эстонии, Латвии и Литве, а это в общей сложности около 55 000 тысяч тонн в год.
По словам члена правления компании Eesti Energia Райне Пайо, при переработке старых покрышек путем пиролиза выделяется меньше углекислого газа, чем, например, при их сжигании для производства строительных материалов.
„Переработка старых покрышек является важным шагом на пути Eesti Energia к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, поскольку за счет использования сланца мы превращаем отходы других отраслей в полезный продукт“, - отметил Пайо. „В долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы найти решения, позволяющие перерабатывать пластмассовые отходы с использованием наших существующих технологий, а также заменить производство жидкого топлива производством сырья для химической промышленности“.
Первое судно из Швеции с измельченными старыми покрышками прибудет в Enefit Power этим летом. По словам руководителя проекта шведской организации по переработке покрышек Андреса Фарнлефа, ассоциация разделяет с Eesti Energia общие взгляды на будущее: „Мы рады начать поставки измельченных покрышек для Eesti Energia, чтобы использованные покрышки были переработаны путем пиролиза. У нас с компанией Eesti Energia общие взгляды по вопросам развития, и мы надеемся, что это перерастет в долгосрочное и продуктивное сотрудничество“.
Предприятие Eesti Energia уже сейчас проводит консультации с международными предприятиями химической промышленности, которые выразили интерес к химическим продуктам, производимым на принципах экономики замкнутого цикла.
Переход к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, позволит сохранить в Ида-Вирумаа хорошо оплачиваемые рабочие места, создать предпосылки для возникновения новых отраслей промышленности и для роста налоговых и экспортных доходов Эстонии.
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