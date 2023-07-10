Российские гребцы не выступят на молодежном ЧМ в Болгарии, так как отказались подписать декларацию для допуска
Российские гребцы не поедут в Болгарию на молодежный чемпионат мира. Спортсмены отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов в той форме, которую предлагает Международная федерация гребного спорта (World Rowing).
„В субботу мы получили от международной федерации отрицательный ответ на наш вариант формы обязательства, которую должны подписать выезжающие на мировое первенство спортсмены, тренеры и специалисты, пишет Sports.ru.
В воскресенье президиум ФГСР рекомендовал спортсменам не подписывать декларацию в том варианте, который предложила World Rowing.
Спортсмены и тренеры поддержали позицию нашей федерации. В международную федерацию был отправлен отказ от участия в первенстве мира до 23 лет.
Ранее мы предложили World Rowing внести корректировки в текст обязательства, чтобы придерживаться Олимпийской хартии и целостности спорта.
В частности, мы выступаем за исключение из декларации пунктов, связанных с отношением спортсменов к специальной военной операции на Украине, так как это политика, а не спорт.
В субботу был получен ответ, что форма обязательства была ранее утверждена исполкомом международной федерации, и в ней нельзя ничего поправить“, – заявил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
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