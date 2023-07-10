Писал ли журнал Politico, что для Украины цена возвращения оккупированных территорий — 20 млн жизней?

28 июня в Интернете начал распространяться скриншот статьи журнала Politico под заголовком „20 000 000 жизней во имя свободы“. На этом скриншоте — фотография подбитой украинской техники и один абзац текста. „Учитывая, что украинское контрнаступление привело к потере 16 тысяч солдат убитыми ради возвращения 50 км² территории, для достижения цели по возвращению всей территории понадобятся жизни более, чем 20 млн солдат, если следовать динамике боевых действий“. Об этой статье написали многие популярные Telegram-каналы, в том числе „Прямой Эфир» (812 000 просмотров на момент написания этого разбора), „РОССИЯ СЕЙЧАС» (393 000), „NЕ.САХАР» (319 000), „Дмитрий Василец» (246 000) и „Правдивости» (243 000).

Самая ранняя публикация скриншота, которую удалось найти „Проверено“, появилась 28 июня в 12:40 по московскому времени в Telegram-канале „ТОЧКА ВЗРЫВА» (17 000 просмотров). Ни там, ни в более поздних постах ссылки на оригинальный источник не было.

Обнаружить на сайте Politico (равно как и на сайте его европейской версии) такую статью не удалось ни по одному из ключевых слов. Нет там и рубрики Research, где якобы был опубликован материал. Более того, по слову counter-offence, которое употребляется в распространяемом тексте для обозначения контрнаступления, вовсе нет ни одной публикации. Всё потому, что это грубая лексическая ошибка, в английском языке контрнаступление — counteroffensive. Как отмечает Associated Press, в небольшом тексте на скриншоте присутствуют множество других менее заметных синтаксических и лексических ошибок.

Есть и другие отличия от обычных статей в Politico. На распространяемом скриншоте текст следует сразу за фотографией. В Politico публикации оформлены по-другому: после основной фотографии указаны дата и время выхода статьи, а также имя автора.