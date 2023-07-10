10.07.2023, 16:47
ФОТО | Зидан проводит отпуск с женой и 4 сыновьями: шикарная генетика
ФОТО: | Scanpix
Свою будущую жену Веронику Лентиско-Фернандес Зидан встретил в 17 лет.
У пары родились четыре сына, все они пошли по стопам отца и стали профессиональными футболистами: Энцо (1995) играет на позиции атакующего полузащитника, Лука (1998) – вратарь, Тео (2002) – нападающий, а Эльяс играет в полузащите.
И все как на подбор - красавцы!
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