На Кубке Стэнли по просьбе клуба выгравирована фамилия латвийского хоккеиста

В этом сезоне в финале Кубка Стэнли „Вегас Голден Найтс“ выиграл серию у „Флорида Пантерс“ (4-1). Клуб из Лас-Вегаса впервые в своей короткой шестилетней истории стал обладателем престижного трофея, пишет rus.delfi.lv.

Минувший сезон Блюгерпс начинал в „Питтсбурге“, где в 45 матчах набрал 18 очков. В марте нападающий был обменян в „Вегас“. В регулярном чемпионате НХЛ он провел за свой новый клуб 18 игр и набрал 6 очков, в плей-офф сыграл в шести матчах и набрал 2 (1+1) очка. При этом Блюгерс не выходил на лед ни в одном матче финальной серии Кубка Стэнли.

Для того, чтобы имя Блюгерса было выгравировано на Кубке Стэнли, он должен был сыграть за „Голден Найтс“ не менее половины игр регулярного чемпионата, либо появиться на льду хотя бы в одном матче финальной серии. Несмотря на то, что условия не были выполнены, фамилия Блюгерса все же появилась на кубке. Гравировка была сделана по просьбе клуба.

Через полмесяца после победы в Кубке Стэнли, 28-летний Теодорс Блюгерс, имевший по итогам сезона статус неограниченно свободного агента, стал игроком „Ванкувер Кэнакс“.

Блюгерс - второй в истории латвийский хоккеист, ставший обладателем Кубка Стэнли. Первым был защитник Сандис Озолиньш, выигравший Кубок Стэнли в 1996 году вместе с „Колорадо Эвеланш“ (в финале „лавины“ выиграли у „Флориды“).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.