В Нарве ждут детских писателей и иллюстраторов

Предполагается, что итогом данного проекта станет рукопись или/и иллюстрации для одной детской книги, навеянной местным культурным наследием, жителями, историей и т.д. В конкурсе могут принять участие писатели и иллюстраторы, которые работают самостоятельно или в тандеме. „Мы ждем для участия в конкурсе творческих людей со всей Эстонии и из других стран“, – отметили в арт-резиденции NART.

Идея открыть тематическую резидентуру принадлежит мэру Нарвы Катри Райк. NART и ELK очень понравилась эта мысль, и при поддержке Министерства культуры они объявили первый конкурс на эту тему. По словам руководителя NART Йоханны Раннула, возможно, в следующем году появится детская книга, автор которой вдохновится Нарвой. „Мы надеемся, что таким образом появится новая традиция, – говорит Раннула. – Несомненно, Нарва является огромным источником вдохновения, и о ней можно написать множество детских книг как для малышей, так и для юных читателей“.

Трийн Сооне, глава ELK, добавляет: „Я рада, что детские авторы получат больше вдохновляющих и интересных творческих возможностей, плоды которых обогатят нашу детскую литературу“.

Детского писателя и иллюстратора ждут в Нарве с 1 по 31 октября. NART обеспечит резидентов жильем и окажет поддержку в знакомстве с Нарвой. Стипендия составит €4000 и €2000 на человека.

Стипендиатов выберет специальное жюри, в которое войдут Трийн Сооне (директор Эстонского центра детской литературы), Анне Пикков (иллюстратор, член правления Нарвской арт-резиденции), Катрин Рейнмаа из издательства „Päike ja Pilv“, мэр города Нарва Катри Райк, Йоханна Раннула (руководитель Нарвской арт-резиденции).

Подавать заявки можно до 10 августа включительно. Заявки следует присылать на эстонском языке на почту residentuur@artun.ee.

Организаторы резидентуру просят также отправить следующую информацию одним PDF-файлом: