В Нарве ждут детских писателей и иллюстраторов(3)
Нарвская арт-резиденция NART и Эстонский центр детской литературы (ELK) объявляют конкурс для участия в резидентуре детской литературы. Планируется выбрать одного писателя и одного иллюстратора. Участникам будет выплачиваться стипендия.
Предполагается, что итогом данного проекта станет рукопись или/и иллюстрации для одной детской книги, навеянной местным культурным наследием, жителями, историей и т.д. В конкурсе могут принять участие писатели и иллюстраторы, которые работают самостоятельно или в тандеме. „Мы ждем для участия в конкурсе творческих людей со всей Эстонии и из других стран“, – отметили в арт-резиденции NART.
Идея открыть тематическую резидентуру принадлежит мэру Нарвы Катри Райк. NART и ELK очень понравилась эта мысль, и при поддержке Министерства культуры они объявили первый конкурс на эту тему. По словам руководителя NART Йоханны Раннула, возможно, в следующем году появится детская книга, автор которой вдохновится Нарвой. „Мы надеемся, что таким образом появится новая традиция, – говорит Раннула. – Несомненно, Нарва является огромным источником вдохновения, и о ней можно написать множество детских книг как для малышей, так и для юных читателей“.
Трийн Сооне, глава ELK, добавляет: „Я рада, что детские авторы получат больше вдохновляющих и интересных творческих возможностей, плоды которых обогатят нашу детскую литературу“.
Детского писателя и иллюстратора ждут в Нарве с 1 по 31 октября. NART обеспечит резидентов жильем и окажет поддержку в знакомстве с Нарвой. Стипендия составит €4000 и €2000 на человека.
Стипендиатов выберет специальное жюри, в которое войдут Трийн Сооне (директор Эстонского центра детской литературы), Анне Пикков (иллюстратор, член правления Нарвской арт-резиденции), Катрин Рейнмаа из издательства „Päike ja Pilv“, мэр города Нарва Катри Райк, Йоханна Раннула (руководитель Нарвской арт-резиденции).
Подавать заявки можно до 10 августа включительно. Заявки следует присылать на эстонском языке на почту residentuur@artun.ee.
Организаторы резидентуру просят также отправить следующую информацию одним PDF-файлом:
– CV заявителя (заявителей) (имя, адрес, э-почта, интернет-страница и т.д.);
– примеры предыдущих работ и ссылка на портфолио, т.е. обзор предыдущей творческой деятельности заявителя (заявителей);
– мотивационное письмо заявителя (заявителей) (500 знаков);
– объяснение того, каким образом источником вдохновения для создания детской книги послужило или послужит культурное наследие города Нарвы, можно отметить, каким образом творческий тандем или автор планируют черпать творческие идеи для своей работы (например, встречи с детьми, родителями, наблюдения и т.д.);
– проект идеи рукописи и/или иллюстраций для детской книги, в том числе возрастная целевая группа книги, объем текста, объем иллюстраций и т.д.
Дополнительную информацию можно получить по этому адресу: arina.jegorova@artun.ee
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