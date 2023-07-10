За выходные погранслужба в Нарве не впустила в Эстонию 25 иностранцев

Наиболее частыми причинами запрета на пересечение границы, как отметили сегодня в Идаской префектуре, были отсутствие документов на въезд, неясные показания о цели поездки или выяснение в ходе беседы с сотрудником погранслужбы, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцы были возвращены в Россию. Один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Он был оштрафован и получил запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.