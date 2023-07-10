За выходные погранслужба в Нарве не впустила в Эстонию 25 иностранцев(1)
За выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 25 граждан других стран. Среди них: восемь из России, семь из Украины, шесть из Молдовы, по одному из Израиля, США, Казахстана и Сербии.
Наиболее частыми причинами запрета на пересечение границы, как отметили сегодня в Идаской префектуре, были отсутствие документов на въезд, неясные показания о цели поездки или выяснение в ходе беседы с сотрудником погранслужбы, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии. Иностранцы были возвращены в Россию. Один гражданин России был уличен в нарушении визовых правил. Он был оштрафован и получил запрет на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
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